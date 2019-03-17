Певица Жасмин рассказала, что Юлия Началова была настоящим борцом и могла чувствовать чужую боль

Жасмин до последнего не хотела верить, что госпитализация Началовой могла закончиться смертью. Молодая, жизнерадостная и светлая артистка, по словам Жасмин, должна была преодолеть недуг, как успешно ранее боролась с возникшими проблемами. Тем не менее, Юлия Началова скончалась, а ее коллега с болью восприняла данную новость.Также Жасмин напомнила своим подписчикам, что у Началовой осталась 12-летняя дочь Вера, которой еще сложнее принять мысль о смерти матери. К слову, исполнительница не раз становилась гостей авторской программы Жасмин, сблизив коллег.