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Певица Жасмин рассказала, что Юлия Началова была настоящим борцом и могла чувствовать чужую боль

Известная певица Жасмин вспомнила, какой при жизни была скончавшаяся накануне Юлия Началова. По ее словам, коллега являлась настоящим борцом и могла чувствовать чужую боль.
Певица Жасмин рассказала, что Юлия Началова была настоящим борцом и могла чувствовать чужую боль

Жасмин до последнего не хотела верить, что госпитализация Началовой могла закончиться смертью. Молодая, жизнерадостная и светлая артистка, по словам Жасмин, должна была преодолеть недуг, как успешно ранее боролась с возникшими проблемами. Тем не менее, Юлия Началова скончалась, а ее коллега с болью восприняла данную новость.

Также Жасмин напомнила своим подписчикам, что у Началовой осталась 12-летняя дочь Вера, которой еще сложнее принять мысль о смерти матери. К слову, исполнительница не раз становилась гостей авторской программы Жасмин, сблизив коллег.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 12:07

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