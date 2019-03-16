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Михаил Галустян примет участие в молебне в Екатеринбурге

В интервью Михаил Галустян решил рассказать, зачем он приехал в Екатеринбург. Резидент «Comedy Club» сообщил, что примет участие в молебне, который пройдет на месте строительства собора Святой Екатерины.

Михаил Галустян примет участие в молебне в Екатеринбурге

Михаил Галустян рассказал, что ему очень не хотелось бы, чтобы его визит восприняли, как попытку дать урок жителям Екатеринбурга. Комик признался, что любит этот город, в котором у него большое количество знакомых и друзей еще с тех времен, когда он играл в КВН. Резидент «Comedy Club» уверен, что Екатеринбург станет еще красивее, после того, как закончится строительство собора Святой Екатерины, поскольку именно в честь этой святой был назван город.

Михаил Галустян примет участие в молебне в Екатеринбурге

Екатеринбургский митрополит Кирилл, в воскресенье 15:00, проведет обряд богослужения, в котором примут участие некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса такие, как актер Михаил Пореченков, его коллега Егор Пазенко, а также Михаил Галустян и многие другие.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:50

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