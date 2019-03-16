Михаил Галустян примет участие в молебне в Екатеринбурге





Михаил Галустян рассказал, что ему очень не хотелось бы, чтобы его визит восприняли, как попытку дать урок жителям Екатеринбурга. Комик признался, что любит этот город, в котором у него большое количество знакомых и друзей еще с тех времен, когда он играл в КВН. Резидент «Comedy Club» уверен, что Екатеринбург станет еще красивее, после того, как закончится строительство собора Святой Екатерины, поскольку именно в честь этой святой был назван город.Екатеринбургский митрополит Кирилл, в воскресенье 15:00, проведет обряд богослужения, в котором примут участие некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса такие, как актер Михаил Пореченков, его коллега Егор Пазенко, а также Михаил Галустян и многие другие.