Михаил Галустян примет участие в молебне в Екатеринбурге
В интервью Михаил Галустян решил рассказать, зачем он приехал в Екатеринбург. Резидент «Comedy Club» сообщил, что примет участие в молебне, который пройдет на месте строительства собора Святой Екатерины.
Михаил Галустян рассказал, что ему очень не хотелось бы, чтобы его визит восприняли, как попытку дать урок жителям Екатеринбурга. Комик признался, что любит этот город, в котором у него большое количество знакомых и друзей еще с тех времен, когда он играл в КВН. Резидент «Comedy Club» уверен, что Екатеринбург станет еще красивее, после того, как закончится строительство собора Святой Екатерины, поскольку именно в честь этой святой был назван город.
Екатеринбургский митрополит Кирилл, в воскресенье 15:00, проведет обряд богослужения, в котором примут участие некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса такие, как актер Михаил Пореченков, его коллега Егор Пазенко, а также Михаил Галустян и многие другие.
Михаил Галустян рассказал, что ему очень не хотелось бы, чтобы его визит восприняли, как попытку дать урок жителям Екатеринбурга. Комик признался, что любит этот город, в котором у него большое количество знакомых и друзей еще с тех времен, когда он играл в КВН. Резидент «Comedy Club» уверен, что Екатеринбург станет еще красивее, после того, как закончится строительство собора Святой Екатерины, поскольку именно в честь этой святой был назван город.
Екатеринбургский митрополит Кирилл, в воскресенье 15:00, проведет обряд богослужения, в котором примут участие некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса такие, как актер Михаил Пореченков, его коллега Егор Пазенко, а также Михаил Галустян и многие другие.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:50