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Александр Самойленко готовится стать отцом в четвертый раз

Актер российского театра и кино Александр Самойленко готовится стать отцом в четвертый раз. Звезда «Папиных дочек» посетил премьеру «Балканский рубеж» с супругой Натальей Громовой, не скрывающей своего округлившегося живота.

Александр Самойленко готовится стать отцом в четвертый раз

Знаменитый артист очень счастлив и с нетерпением ждет появления на свет четвертого наследника. Супруги не стали скрывать от общественности этот факт и с удовольствием принимают поздравления от поклонников и друзей. Александр Самойленко не привык афишировать подробности своей личной жизни, у него нет даже аккаунтов в социальных сетях. Актер дает очень мало интервью журналистам и не сообщает о семейных событиях.
Александр Самойленко готовится стать отцом в четвертый раз

Представитель отечественного шоу-бизнеса имеет троих детей от разных браков: Степана, Александра и Прохора. С актрисой Натальей Громовой Самойленко познакомился в 2016 году. Будущий ребенок должен стать первым общим наследником влюбленных.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:00

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