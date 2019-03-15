Александр Самойленко готовится стать отцом в четвертый раз





Знаменитый артист очень счастлив и с нетерпением ждет появления на свет четвертого наследника. Супруги не стали скрывать от общественности этот факт и с удовольствием принимают поздравления от поклонников и друзей. Александр Самойленко не привык афишировать подробности своей личной жизни, у него нет даже аккаунтов в социальных сетях. Актер дает очень мало интервью журналистам и не сообщает о семейных событиях.Представитель отечественного шоу-бизнеса имеет троих детей от разных браков: Степана, Александра и Прохора. С актрисой Натальей Громовой Самойленко познакомился в 2016 году. Будущий ребенок должен стать первым общим наследником влюбленных.