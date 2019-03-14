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На поверхности Марса замечен «рукотворный металлический» предмет

Уфологи, изучая присланный зондом Curiosity снимок Марса, заметили загадочный предмет, не гармонирующий с поверхностью планеты. Исследователям данная деталь показалась рукотворной и выполненной из металла.
На поверхности Марса замечен «рукотворный металлический» предмет

Фотография небольшого участка Марса со странным объектом, появилась на официальном портале NASA. На снимке отчетливо видны хаотичные зазубрины на краях загадочного предмета и ровное круглое отверстие. Уфологи предполагают, что находка является деталью какого-то механизма, оторвавшейся от него.

Виртуальные археологи отказались от версии о принадлежности рукотворного металлического, по их мнению предмета, марсоходу, так как на грунте его следы отсутствуют. Некоторые интернет-пользователи, увидевшие фото, считают обнаруженную деталь еще одним доказательством существования на Марсе сейчас или в прошлом цивилизации или посещения планеты инопланетянами.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:08

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