На поверхности Марса замечен «рукотворный металлический» предмет
Уфологи, изучая присланный зондом Curiosity снимок Марса, заметили загадочный предмет, не гармонирующий с поверхностью планеты. Исследователям данная деталь показалась рукотворной и выполненной из металла.
Фотография небольшого участка Марса со странным объектом, появилась на официальном портале NASA. На снимке отчетливо видны хаотичные зазубрины на краях загадочного предмета и ровное круглое отверстие. Уфологи предполагают, что находка является деталью какого-то механизма, оторвавшейся от него.
Виртуальные археологи отказались от версии о принадлежности рукотворного металлического, по их мнению предмета, марсоходу, так как на грунте его следы отсутствуют. Некоторые интернет-пользователи, увидевшие фото, считают обнаруженную деталь еще одним доказательством существования на Марсе сейчас или в прошлом цивилизации или посещения планеты инопланетянами.
Фотография небольшого участка Марса со странным объектом, появилась на официальном портале NASA. На снимке отчетливо видны хаотичные зазубрины на краях загадочного предмета и ровное круглое отверстие. Уфологи предполагают, что находка является деталью какого-то механизма, оторвавшейся от него.
Виртуальные археологи отказались от версии о принадлежности рукотворного металлического, по их мнению предмета, марсоходу, так как на грунте его следы отсутствуют. Некоторые интернет-пользователи, увидевшие фото, считают обнаруженную деталь еще одним доказательством существования на Марсе сейчас или в прошлом цивилизации или посещения планеты инопланетянами.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:08