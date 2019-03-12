Фотошпионы заметили новую гибридную модель Bentley Flying Spur PHEV





Следить за моделью Bentley Flying Spur фотошпионы начали еще с осени 201 года. Вначале тестовые выезды купе совершались под кузовом Porsche Panamera. Полноразмерную новинку фотошпионы пока не видели без камуфляжа, но британский автопроизводитель с каждым выездом авто уменьшает маскировку, что не может не радовать почитателей бренда.Особенность Bentley Flying Spur является то, что это будет электрифицированная версия автомобиля. Четырехдверное купе разработчики оснастили плагин-гибридной установкой, которая будет предлагаться автолюбителям наряду с классическими силовыми агрегатами W12 и V8. Аккумуляторную батарею новинки позаимствовали, скорее всего, у модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Она является составляющей системы PHEV. Эксперты считают, что гибрид получит комбинированную мощность в размере 456 «лошадок» при 700 Нм крутящего момента.