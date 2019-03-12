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Фотошпионы заметили новую гибридную модель Bentley Flying Spur PHEV

Фотошпионы заметили новую четырехдверную гибридную модель Bentley Flying Spur PHEV во время того, как происходила зарядка аккумуляторной батареи автомобиля. Журналисты давно охотятся за прототипом купе, так как достоверной информации о том, как будет выглядеть новинка, пока нет.
Фотошпионы заметили новую гибридную модель Bentley Flying Spur PHEV

Следить за моделью Bentley Flying Spur фотошпионы начали еще с осени 201 года. Вначале тестовые выезды купе совершались под кузовом Porsche Panamera. Полноразмерную новинку фотошпионы пока не видели без камуфляжа, но британский автопроизводитель с каждым выездом авто уменьшает маскировку, что не может не радовать почитателей бренда.

Особенность Bentley Flying Spur является то, что это будет электрифицированная версия автомобиля. Четырехдверное купе разработчики оснастили плагин-гибридной установкой, которая будет предлагаться автолюбителям наряду с классическими силовыми агрегатами W12 и V8. Аккумуляторную батарею новинки позаимствовали, скорее всего, у модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Она является составляющей системы PHEV. Эксперты считают, что гибрид получит комбинированную мощность в размере 456 «лошадок» при 700 Нм крутящего момента.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:07

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