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«Растянутый» седан Citroen C4L обзавелся новым салоном

Французский автобренд Citroen три года назад поработал над модернизацией экстерьера «растянутого» седана C4L. Теперь компания представила очередной вариант рестайлинга модели с обновленным салоном.
«Растянутый» седан Citroen C4L обзавелся новым салоном

Дизайнеры дополнили интерьер удлиненного автомобиля модернизированным блоком, ответственным за управление климат-контролем, новейшими дверными картами. В салоне, отделанном черными и светло-коричневыми тонами, появилась оригинальная передняя панель, трехспицевый руль, заменивший четырехспицевый, видоизмененные дефлекторы обдува, кнопка аварийной остановки. Порадует владельца C4L и мультимедиакомплекс с большим дисплеем и функцией голосового управления.

Обновления интерьера «растянутого» седана разработчики предприняли спустя почти три года после внесения изменений в его экстерьер. В 2016 году машина получила переработанную заднюю оптику, иные фары, бампера и радиаторную решетку. По ожиданиям, в C4L моторная гамма останется прежней. Сейчас на рынке Китая присутствуют варианты модели с бензиновым 1,2-литровым мотором V3 THP на 136 л. с., работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонной АКПП, а также с 1,6-литровым двигателем V4 THP на 167 л. с., сочетающимся с 6-скоростной АКПП.

Дебют автомобиля с обновленным дизайном запланирован на конец марта. Информация о стоимости рестайлингового удлиненного седана пока отсутствует.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:42

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