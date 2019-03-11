На 2020 год анонсируют выход нового Lincoln Corsair





Задняя дверь была модернизирована. Нововведением стала линия крыши авто конической формы. Она позволяет создать более спортивный внешний вид в сравнении с прочими авто линейки. В салоне машины будет большое количество обшивки, которая сделана из натурального дерева, высококачественной кожи, надёжных хромированных деталей. Особое впечатление произведут фирменные дизайнерские пакеты Black-Label.В новинке над центральной панелью размещается большой сенсорный дисплей с отверстиями для вентиляции. Переключатель скоростей будет выполнен в виде клавиши пианино. В авто имеются средства управления отоплением салона, а также вентиляцией. Транспортное средство оснащается двухлитровым силовым агрегатом на 245 лошадиных сил.