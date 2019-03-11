На 2020 год анонсируют выход нового Lincoln Corsair
На 2020 год автопроизводитель анонсировал выход новой версии Lincoln Corsair. Транспортное средство наделили более компактными размерами, гладкими фарами, работающими на светодиодах, более простым стилем лобового стекла.
Задняя дверь была модернизирована. Нововведением стала линия крыши авто конической формы. Она позволяет создать более спортивный внешний вид в сравнении с прочими авто линейки. В салоне машины будет большое количество обшивки, которая сделана из натурального дерева, высококачественной кожи, надёжных хромированных деталей. Особое впечатление произведут фирменные дизайнерские пакеты Black-Label.
В новинке над центральной панелью размещается большой сенсорный дисплей с отверстиями для вентиляции. Переключатель скоростей будет выполнен в виде клавиши пианино. В авто имеются средства управления отоплением салона, а также вентиляцией. Транспортное средство оснащается двухлитровым силовым агрегатом на 245 лошадиных сил.
Задняя дверь была модернизирована. Нововведением стала линия крыши авто конической формы. Она позволяет создать более спортивный внешний вид в сравнении с прочими авто линейки. В салоне машины будет большое количество обшивки, которая сделана из натурального дерева, высококачественной кожи, надёжных хромированных деталей. Особое впечатление произведут фирменные дизайнерские пакеты Black-Label.
В новинке над центральной панелью размещается большой сенсорный дисплей с отверстиями для вентиляции. Переключатель скоростей будет выполнен в виде клавиши пианино. В авто имеются средства управления отоплением салона, а также вентиляцией. Транспортное средство оснащается двухлитровым силовым агрегатом на 245 лошадиных сил.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:28