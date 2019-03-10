Майя Донцова публикует в Instagram красивые фото, чтобы ей ставили «лайки»

«Какой ужас! Тут обрабатывай, не обрабатывай фото, все равно останешься некрасивой! На Поляне ты как-то получше выглядела!», «Все мы и так знаем, что в профиль вы выкладываете настолько обработанные фото, что вас в реале и не узнать! Хоть бы не писала это в инсте!», - продолжают писать в Сети.

На днях участница реалити-шоу «Дом-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, подпись под которой заинтересовала многих ее подписчиков.Дело в том, что под публикацией Майя призналась, что только в ее Stories поклонники смогут просмотреть «неудачные» фотографии или видеоролики, так как на страничку попадают лишь «избранные» и прошедшие тщательную обработку.Нужно сказать, что мало кто из интернет-пользователей по достоинству оценил признание Донцовой, несмотря на то, что сама фотография набрала на сегодняшний день почти 11 тысяч лайков.Один за другим фолловеры продолжают оставлять под снимком Майи нелицеприятные высказывания. Некоторые в очередной раз «проходятся» по ее внешним данным, а кое-кто критикует саму подпись к фото.К слову, нашлись у возлюбленной Купина и защитники, которые поспешили указать на то, что Майя является единственной участницей «Дома-2», которая и «без макияжа очень красивая».