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Майя Донцова публикует в Instagram красивые фото, чтобы ей ставили «лайки»

Избранница Алексея Купина – Майя Донцова сообщила в личном инста-блоге, что выкладывает в профиль только красивые фотографии, так как хочет, чтобы их «лайкали».

Майя Донцова публикует в Instagram красивые фото, чтобы ей ставили «лайки»

На днях участница реалити-шоу «Дом-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, подпись под которой заинтересовала многих ее подписчиков.

Дело в том, что под публикацией Майя призналась, что только в ее Stories поклонники смогут просмотреть «неудачные» фотографии или видеоролики, так как на страничку попадают лишь «избранные» и прошедшие тщательную обработку.

Нужно сказать, что мало кто из интернет-пользователей по достоинству оценил признание Донцовой, несмотря на то, что сама фотография набрала на сегодняшний день почти 11 тысяч лайков.

Майя Донцова публикует в Instagram красивые фото, чтобы ей ставили «лайки»

Один за другим фолловеры продолжают оставлять под снимком Майи нелицеприятные высказывания. Некоторые в очередной раз «проходятся» по ее внешним данным, а кое-кто критикует саму подпись к фото.

«Какой ужас! Тут обрабатывай, не обрабатывай фото, все равно останешься некрасивой! На Поляне ты как-то получше выглядела!», «Все мы и так знаем, что в профиль вы выкладываете настолько обработанные фото, что вас в реале и не узнать! Хоть бы не писала это в инсте!», - продолжают писать в Сети.

К слову, нашлись у возлюбленной Купина и защитники, которые поспешили указать на то, что Майя является единственной участницей «Дома-2», которая и «без макияжа очень красивая».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:23

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