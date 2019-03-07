В Москве «ГАЗель» выехала на тротуар и сбила пешехода
Из издания РИАМО известно, что на Измайловском бульваре Москвы произошла авария. Грузовая машина вылетела, вследствие чего пострадал пешеход.
ДТП произошло в столице России, а именно на пересечении 9-ой Парковой улицы с бульваром Измайлова. По словам сотрудника пресс-службы московского управления ГИБДД, известно, что пострадал один пешеход.
ТАСС рассказали, что водитель не скрывался с места столкновения. Состояние пострадавшего неизвестно.
Остальные детали еще выясняются, на месте аварии работает ГИБДД.
ДТП произошло в столице России, а именно на пересечении 9-ой Парковой улицы с бульваром Измайлова. По словам сотрудника пресс-службы московского управления ГИБДД, известно, что пострадал один пешеход.
ТАСС рассказали, что водитель не скрывался с места столкновения. Состояние пострадавшего неизвестно.
Остальные детали еще выясняются, на месте аварии работает ГИБДД.
Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 15:46