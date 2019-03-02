Евросоюз запретил Польше строительство канала рядом с Россией





В конце прошлого года польские власти объявили о тендере на строительство канала в районе 65-километровой Балтийской косы между Гданьской бухтой и Калининградским заливом. Они заявили, что Еврокомиссия посчитала такое решение целесообразным, но технические вопросы еще не улажены. Власти уверены, что строительство необходимо для обеспечения безопасности, а также в целях экономики.На данный момент Польша озадачена вопросом о реализации возможного маршрута для поставок газа Baltic Pipe. Данный трубопровод может пересечься с российским «Северным потоком-2», наличие которого категорически не устраивало Варшаву. В случае принятия решения о пересечении двух сооружений государству потребуется разрешение от «Газпрома».По словам главы Министерства иностранных дел Яцека Чапутовича, российская корпорация специально будет откладывать процесс согласования. Он считает, что «Северный поток-2» способен повлиять на безопасность Украины, и в случае его реализации государство лишится больших доходов.Александр Пушков, сенатор Российской Федерации, считает, что Польша пытается сорвать осуществление проекта исключительно для собственной выгоды, в связи с чем информирует ближайшие страны об угрозах.