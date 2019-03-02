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Евросоюз запретил Польше строительство канала рядом с Россией

Евросоюз запретил Польше строить канал между балтийским побережьем и Россией без заключения Европейской комиссии. Известно, что на рассмотрении в данный момент находятся технические вопросы.

Евросоюз запретил Польше строительство канала рядом с Россией

В конце прошлого года польские власти объявили о тендере на строительство канала в районе 65-километровой Балтийской косы между Гданьской бухтой и Калининградским заливом. Они заявили, что Еврокомиссия посчитала такое решение целесообразным, но технические вопросы еще не улажены. Власти уверены, что строительство необходимо для обеспечения безопасности, а также в целях экономики.

Евросоюз запретил Польше строительство канала рядом с Россией

На данный момент Польша озадачена вопросом о реализации возможного маршрута для поставок газа Baltic Pipe. Данный трубопровод может пересечься с российским «Северным потоком-2», наличие которого категорически не устраивало Варшаву. В случае принятия решения о пересечении двух сооружений государству потребуется разрешение от «Газпрома».

По словам главы Министерства иностранных дел Яцека Чапутовича, российская корпорация специально будет откладывать процесс согласования. Он считает, что «Северный поток-2» способен повлиять на безопасность Украины, и в случае его реализации государство лишится больших доходов.

Александр Пушков, сенатор Российской Федерации, считает, что Польша пытается сорвать осуществление проекта исключительно для собственной выгоды, в связи с чем информирует ближайшие страны об угрозах.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:09

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