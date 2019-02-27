АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

В ДТП на дороге Москва-Уфа погибли три человека

Три человека погибли сегодня, 27 февраля, в итоге столкновения двух транспортных средств в Татарстане на дороге, которая ведет из Москвы в Уфу. По данным регионального МВД, в аварию попали внедорожник Renault Duster и грузовик марки Mercedes.
В ДТП на дороге Москва-Уфа погибли три человека

На 762-м километре трассы Duster, не учтя плохие погодные условия, выехал на большой скорости на встречную полосу, где врезался в грузовик Mercedes, ехавший навстречу. В итоге столкновения водитель Renault и двое пассажиров получили сильные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончались на месте ДТП. Другой человек, находившийся в момент происшествия в салоне французской иномарки, попал с разными травмами в клинику.

На место смертельной аварии трудились работники полиции и следственная группа. Все детали и причины трагического случая ныне выясняются.
Подобный инцидент возник на проезжей части Москва-Касимов 27 февраля. Там погибли три человека, включая несовершеннолетнего, еще один человек получил травму в результате столкновения грузовика и иномарки KIA.

Ранее в Набережных Челнах в ДТП с фурой пострадали три автомобиля. Крупногабаритный транспорт по неизвестным тогда причинам съехал с дороги и врезался в железный забор. Следовавшие по этой же трассе машины не успели своевременно затормозить и влетели в фуру. При этом, несмотря на масштабность, авария не помешала другим автомобилям продолжать движение по дороге.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве молодой человек во время мытья
В Австралии медсестра заявила об
Благодаря проекту «Дом-2» Роман Капаклы
Тату Абрамсон заподозрили в
В ДТП на дороге Москва-Уфа погибли три
Каждый 5 автомобиль Volvo приобретен в
Из Steam будет удалена игра «Ходячие
Ученые: Прослушивание музыки оказывает
Виктория Боня дала совет по приданию
В России создали iPhone для женщин
Юлия Лубенцова на проекте "Спаси свою
Московский школьник спас жизнь мужчине
Медики назвали семь признаков
Экс-участница "Дома-2" Ольга Жарикова
Дмитрий Тарасов часто балует общую с
В Египте обнаружили настоящую
Анастасия Костенко рискует "заработать"
Анна Седокова показала в Instagram фото
Буддисты собрали робота-бога по имени
Ксения Бородина в Таиланде не вылезает
Андрей Черкасов отказался от фамилии
Супруг Алёны Кравец изменяет ей с
Бен Аффлек удивил своей внешностью
Маша Кохно в шутку заявила, что она
Анастасия Приходько сожалеет об участии
Экран смартфона Samsung Galaxy S10
Валерий Блюменкранц понял, что не может
Операционная система Lite OS от
Мария Кохно запускает собственное шоу
Елена Подкаминская показала снимок с
Просмотреть все новости