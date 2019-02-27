В ДТП на дороге Москва-Уфа погибли три человека
Три человека погибли сегодня, 27 февраля, в итоге столкновения двух транспортных средств в Татарстане на дороге, которая ведет из Москвы в Уфу. По данным регионального МВД, в аварию попали внедорожник Renault Duster и грузовик марки Mercedes.
На 762-м километре трассы Duster, не учтя плохие погодные условия, выехал на большой скорости на встречную полосу, где врезался в грузовик Mercedes, ехавший навстречу. В итоге столкновения водитель Renault и двое пассажиров получили сильные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончались на месте ДТП. Другой человек, находившийся в момент происшествия в салоне французской иномарки, попал с разными травмами в клинику.
На место смертельной аварии трудились работники полиции и следственная группа. Все детали и причины трагического случая ныне выясняются.
Подобный инцидент возник на проезжей части Москва-Касимов 27 февраля. Там погибли три человека, включая несовершеннолетнего, еще один человек получил травму в результате столкновения грузовика и иномарки KIA.
Ранее в Набережных Челнах в ДТП с фурой пострадали три автомобиля. Крупногабаритный транспорт по неизвестным тогда причинам съехал с дороги и врезался в железный забор. Следовавшие по этой же трассе машины не успели своевременно затормозить и влетели в фуру. При этом, несмотря на масштабность, авария не помешала другим автомобилям продолжать движение по дороге.
На 762-м километре трассы Duster, не учтя плохие погодные условия, выехал на большой скорости на встречную полосу, где врезался в грузовик Mercedes, ехавший навстречу. В итоге столкновения водитель Renault и двое пассажиров получили сильные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончались на месте ДТП. Другой человек, находившийся в момент происшествия в салоне французской иномарки, попал с разными травмами в клинику.
На место смертельной аварии трудились работники полиции и следственная группа. Все детали и причины трагического случая ныне выясняются.
Подобный инцидент возник на проезжей части Москва-Касимов 27 февраля. Там погибли три человека, включая несовершеннолетнего, еще один человек получил травму в результате столкновения грузовика и иномарки KIA.
Ранее в Набережных Челнах в ДТП с фурой пострадали три автомобиля. Крупногабаритный транспорт по неизвестным тогда причинам съехал с дороги и врезался в железный забор. Следовавшие по этой же трассе машины не успели своевременно затормозить и влетели в фуру. При этом, несмотря на масштабность, авария не помешала другим автомобилям продолжать движение по дороге.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:10