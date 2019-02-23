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Беременная Александра Стриженова попала в серьезное ДТП

Беременная внучка известного актера Олега Стриженова попала в серьезное ДТП. Александра Стриженова поделилась произошедшим с подписчиками в Instagram.
Беременная Александра Стриженова попала в серьезное ДТП

Девушка опубликовала Stories в своем аккаунте, на котором видно, что ее машина сошла с обочины. По ее словам, она не превышала скорость и ехала по своей полосе, когда на «встречку» выехал грузовик. Стриженова пыталась предотвратить столкновение, вследствие чего машина съехала с трассы. Второй участник происшествия не остановился, а поиском нарушителя сотрудники ГАИ заниматься не будут. Девушка сообщила, что после ДТП у нее болят ноги и живот. В понедельник ей предстоит осмотр у своего врача, чтобы убедиться, что с беременностью все в порядке.
Беременная Александра Стриженова попала в серьезное ДТП

Александра Стриженова в качестве суррогатной матери вынашивает ребенка для супружеской пары. Известно, что отцом ребенка является известный актер, однако его имя не разглашается.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:53

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