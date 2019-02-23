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Роза Сардарова жестоко унизила Захара Саленко в окружении других участников

Роза Сардарова жестоко унизила Захара Саленко в окружении других участников «Дома-2». Ещё некоторое время назад проявлявшая к нему симпатию девушка сравнила его с уродом, которого держат на проекте и кормят бесплатной колбасой исключительно из жалости.
Роза Сардарова жестоко унизила Захара Саленко в окружении других участников

Очередная выходка Розы Сардаровой шокировала не только участников и ведущих «Дома-2», но и многих зрителей, которые в какой-то степени поддерживают девушку, но точно не ожидали от неё такой жестокости. Участница прямо на лобном месте, не задумываясь над тем, что ещё недавно оказывала ему знаки внимания, унизила Захара Саленко.
Роза Сардарова жестоко унизила Захара Саленко в окружении других участников

Начала свою речь Сардарова со слов о том, что молодому человеку необходимо забыть о «короне», которой у него уже давно нет. Кроме того, она считает парня «уродом с кривым носом и ужасными зубами», а отвратительную бороду рекомендовала выщипать и даже пообещала когда-нибудь за свои деньги нанять для этого косметолога.
Роза Сардарова жестоко унизила Захара Саленко в окружении других участников

Своими словами Роза Сардарова публично унизила Захара Саленко, но молодой человек даже после слов о том, что он ест бесплатную колбасу на проекте из-за жалости руководства к нему, не стал грубить ей в ответ, а лишь резко выпалил в ответ слово «мудро». Зрители полагают, что резко изменившееся отношение участницы к парню легко объясняется желанием отправить его за ворота, освободив тем самым на периметре место для себя.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 16:43

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