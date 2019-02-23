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Названы 5 неизвестных многим полезных функций Android

Названы 5 неизвестных многим полезных функций операционной системы Android. Нечасто пользуются юзеры каналами уведомлений, дополнительными меню ярлыков и таймеров режима "Не беспокоить".
Названы 5 неизвестных многим полезных функций Android

Каналы уведомлений в Android Oreo и более поздних версиях позволяют настраивать оповещения тех или иных приложений устройства с большой точностью. В специальном меню можно указать определённый сценарий получения сообщений из групп, чатов, от пользователей и так далее. Энергосберегающий режим Doze Mode у Android шестого поколения и дальше умеет оптимизировать приложения. Отдельные из них можно добавить в исключения, чтобы программы работали даже в фоновом режиме.

Немногим пользователям известно, что у функции "Не беспокоить" есть таймер. Также мало кто знает о дополнительном меню ярлыков, которое появляется, если удерживать на иконке палец. К примеру, можно запустить желаемый режим камеры, на заходя в неё.

В меню "Поделиться" есть функция закрепления приложений. Для часто используемых программ можно отрегулировать общий доступ к фото и веб-страницам.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:30

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