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«Уральские пельмени» поздравили мужчин с 23 февраля в образе военных

На официальной странице шоу «Уральские пельмени» в Instagram участники опубликовали тематические фото. В образе военных они поздравили всех мужчин с 23 февраля.
«Уральские пельмени» поздравили мужчин с 23 февраля в образе военных

Юмористы предстали в новых ролях. Сергей Ершов запечатлен в форме военного летчика, а Дмитрий Соколов перевоплотился в служащего воздушно-десантных войск. Другие артисты также примерили новые для себя образы.

Участники шоу поздравили мужчин с Днем защитника отечества, пожелав им крепкого здоровья, верных друзей, любви и тепла в семьях, а также работы, которая приносит удовольствие и достаток. «А в плане настроения держите равнение на мужчин Шоу «Уральские Пельмени»!» - завершили поздравление комики.

Женская половина подписчиков присоединилась ко всем пожеланиям, а представители сильного пола поблагодарили за искренние поздравления.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:53

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