«Уральские пельмени» поздравили мужчин с 23 февраля в образе военных

Юмористы предстали в новых ролях. Сергей Ершов запечатлен в форме военного летчика, а Дмитрий Соколов перевоплотился в служащего воздушно-десантных войск. Другие артисты также примерили новые для себя образы.Участники шоу поздравили мужчин с Днем защитника отечества, пожелав им крепкого здоровья, верных друзей, любви и тепла в семьях, а также работы, которая приносит удовольствие и достаток. «А в плане настроения держите равнение на мужчин Шоу «Уральские Пельмени»!» - завершили поздравление комики.Женская половина подписчиков присоединилась ко всем пожеланиям, а представители сильного пола поблагодарили за искренние поздравления.