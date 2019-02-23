Тимур Бекмамбетов официально подтвердил роман с помощницей Президента Татарстана Натальей Фишман
57-летний Тимур Бекмамбетов завел роман с молодой помощницей Президента Татарстана Натальей Фишман. В своем Instagram режиссер опубликовал фото, на котором обнимает возлюбленную, тем самым подтвердив догадки пользователей.
Несколькими днями ранее российский режиссер поделился с подписчиками фотографией со своей избранницей. Поклонники пришли к выводу, что это та самая девушка, роман с которой Бекмамбетову приписывали уже продолжительное время.
По приезду в Татарстан известный кинодеятель часто находился в окружении Фишман. Летом 2018 года пару видели вдвоем в Якутске. Известно, что они познакомились в Москве, когда девушка работала помощницей Сергея Капкова, руководителя Департамента культуры, а также помогала в развитии музея толерантности еще 7 лет назад.
На данный момент Тимур Бекмамбетов состоит в официальном браке с Варварой Авдюшко, однако процесс развода находится на завершающей стадии.
Несколькими днями ранее российский режиссер поделился с подписчиками фотографией со своей избранницей. Поклонники пришли к выводу, что это та самая девушка, роман с которой Бекмамбетову приписывали уже продолжительное время.
По приезду в Татарстан известный кинодеятель часто находился в окружении Фишман. Летом 2018 года пару видели вдвоем в Якутске. Известно, что они познакомились в Москве, когда девушка работала помощницей Сергея Капкова, руководителя Департамента культуры, а также помогала в развитии музея толерантности еще 7 лет назад.
На данный момент Тимур Бекмамбетов состоит в официальном браке с Варварой Авдюшко, однако процесс развода находится на завершающей стадии.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:41