Тимур Бекмамбетов официально подтвердил роман с помощницей Президента Татарстана Натальей Фишман

Несколькими днями ранее российский режиссер поделился с подписчиками фотографией со своей избранницей. Поклонники пришли к выводу, что это та самая девушка, роман с которой Бекмамбетову приписывали уже продолжительное время.По приезду в Татарстан известный кинодеятель часто находился в окружении Фишман. Летом 2018 года пару видели вдвоем в Якутске. Известно, что они познакомились в Москве, когда девушка работала помощницей Сергея Капкова, руководителя Департамента культуры, а также помогала в развитии музея толерантности еще 7 лет назад.На данный момент Тимур Бекмамбетов состоит в официальном браке с Варварой Авдюшко, однако процесс развода находится на завершающей стадии.