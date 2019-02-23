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Тимур Бекмамбетов официально подтвердил роман с помощницей Президента Татарстана Натальей Фишман

57-летний Тимур Бекмамбетов завел роман с молодой помощницей Президента Татарстана Натальей Фишман. В своем Instagram режиссер опубликовал фото, на котором обнимает возлюбленную, тем самым подтвердив догадки пользователей.
Тимур Бекмамбетов официально подтвердил роман с помощницей Президента Татарстана Натальей Фишман

Несколькими днями ранее российский режиссер поделился с подписчиками фотографией со своей избранницей. Поклонники пришли к выводу, что это та самая девушка, роман с которой Бекмамбетову приписывали уже продолжительное время.

По приезду в Татарстан известный кинодеятель часто находился в окружении Фишман. Летом 2018 года пару видели вдвоем в Якутске. Известно, что они познакомились в Москве, когда девушка работала помощницей Сергея Капкова, руководителя Департамента культуры, а также помогала в развитии музея толерантности еще 7 лет назад.

На данный момент Тимур Бекмамбетов состоит в официальном браке с Варварой Авдюшко, однако процесс развода находится на завершающей стадии.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:41

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