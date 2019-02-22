Рыдающая Ольга Рапунцель с криками сбежала с лобного места из-за ссоры с Дмитрием Дмитренко

Отчаявшаяся убедить мужа в своей постоянной правоте Ольга Рапунцель, рыдая и крича покинула лобное место. Остановить взбесившуюся супругу Дмитрия Дмитренко удалось Владу Кадони, единственному, кто решил успокоить участницу, но истерика на этом не закончилась. После бесконечных требований подарков девушка поняла, что Дмитрий Дмитренко не идёт ей на уступки, а потому решила манипулировать разводом. К слову, такой ход не принёс Рапунцель желаемых результатов, ведь теперь Дмитренко не только настаивает на немедленном подписании брачного контракта, в котором будут прописаны все права и обязанности пары друг перед другом, но также переехал в мужскую спальню, откуда возвращаться в семью пока не торопится.Поводом же для новой истерики скандальной участницы стало якобы опоздание мужа домой на целых 2 часа. Супруга с порога начала выяснять отношения, продолжив активные споры с отцом своего ребёнка уже на лобном месте. Уставший за целый день Дмитренко не нашёл, что ей ответить, и просто закрыл лицо рукой, после чего Ольга Рапунцель с криками и обвинениями сбежала с лобного.