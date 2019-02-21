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Миротворцы убили двоих жителей ЦАР

Миротворцы ООН застрелили двоих граждан ЦАР, приняв их за членов вооруженного формирования UPC. Инцидент произошел на дороге, соединяющей Бамбари и Алиндао.

Миротворцы убили двоих жителей ЦАР

Представитель миротворческой миссии в республике Владимир Монтейро утверждает, что бойцы MINUSCA были вынуждены применить оружие в целях самообороны. «Два неопознанных вооруженных человека, которые передвигались на мотоцикле, открыли огонь по нашим людям. Мы дали отпор. Есть две жертвы», - заявил он.

Однако свидетели инцидента рассказали, что это была не перестрелка, а расстрел. По данным местного издания Ndjoni Sango, агрессия исходила от миротворцев, а мужчины были безоружны. Источник добавил, что ООН намеренно дестабилизирует обстановку в ЦАР после заключения Хартумского договора.

Многие местные банды согласились сложить оружие, в том числе UPC. Ситуация в ЦАР планомерно стабилизируется, что, судя по всему, не устраивает Запад, пишет источник. Миротворцы пришли в республику почти 10 лет назад, однако с годами напряженность только росла.

Соглашение, заключенное правительством ЦАР и лидерами 14 вооруженных группировок, стало мощным толчком к восстановлению мира в республике. Российский дипломатический корпус сыграл ключевую роль в подписании мирного договора. Москва взяла на себя обязательства следить за реализацией соглашения в качестве государства-наблюдателя.

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Добавил: admin Сегодня, 23:17

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