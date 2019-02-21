В фильтрованном пиве и вине учёные обнаружили свинец и мышьяк
В вине и фильтрованном пиве учёные нашли отложения свинца и мышьяка. По словам экспертов, источником загрязнения в данном случае может выступать так называемая диатомовая земля.
Данный природный материал довольно широко применяется в виде фильтра, занимаясь очищением алкоголя от осадка. Специалистами было протестировано всего три вида таких фильтров. Из результатов исследования стало известно, что в них имеются отложения мышьяка, кадмия, свинца. После пропускания через такие фильтры вина либо пива количество мышьяка в них повысилось практически в 8 раз в сравнении с образцами, которые не подвергались фильтрации. В случае использования прочих типов фильтров количество тяжелых металлов уменьшалось.
Экспертами в данном случае было сделано заключение, что использование диатомовых специальных фильтров загрязняет алкогольные напитки веществами, которые несут вред для человеческого здоровья.
Данный природный материал довольно широко применяется в виде фильтра, занимаясь очищением алкоголя от осадка. Специалистами было протестировано всего три вида таких фильтров. Из результатов исследования стало известно, что в них имеются отложения мышьяка, кадмия, свинца. После пропускания через такие фильтры вина либо пива количество мышьяка в них повысилось практически в 8 раз в сравнении с образцами, которые не подвергались фильтрации. В случае использования прочих типов фильтров количество тяжелых металлов уменьшалось.
Экспертами в данном случае было сделано заключение, что использование диатомовых специальных фильтров загрязняет алкогольные напитки веществами, которые несут вред для человеческого здоровья.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:58