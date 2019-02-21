Sony Xperia XZ3 подешевел до 499 евро в преддверии выхода Xperia XZ4





В Германии смартфон Xperia XZ3 от Sony начали продавать за рекордно низкую цену в 499 евро. С большой скидкой устройство можно приобрести в странах Европы. Обвал стоимости всё ещё актуальной модели связан с выходом флагмана Xperia XZ4. Анонсируют гаджет в Барселоне в ходе Mobile World Congress. На выставке представят также некоторые другие продукты Sony.Напомним, что в сентябре 2018-го Xperia XZ3 стоил 799 евро, а на распродажах предлагался за 769 евро. Модель получила 6-дюймовый дисплей, характеризующийся расширением 2880 на 1440 точек. В качестве чипа смартфон имеет Snapdragon 845 на 8 ядер с 4 ГБ памяти.Одинарная камера Sony снимает с качеством 19 Мп, а видеоролики - с частотой 960 кадров в секунду. Ёмкость батареи Xperia XZ3 равна 3300 мАч. Управляет устройством Android 9.0 Pie.