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Sony Xperia XZ3 подешевел до 499 евро в преддверии выхода Xperia XZ4

Смартфон Sony Xperia XZ3 подешевел в Европе до 499 евро в преддверии выхода флагмана Xperia XZ4. Стартовая цена на устройство прошлого поколения достигала 799 евро.
Sony Xperia XZ3 подешевел до 499 евро в преддверии выхода Xperia XZ4

В Германии смартфон Xperia XZ3 от Sony начали продавать за рекордно низкую цену в 499 евро. С большой скидкой устройство можно приобрести в странах Европы. Обвал стоимости всё ещё актуальной модели связан с выходом флагмана Xperia XZ4. Анонсируют гаджет в Барселоне в ходе Mobile World Congress. На выставке представят также некоторые другие продукты Sony.

Напомним, что в сентябре 2018-го Xperia XZ3 стоил 799 евро, а на распродажах предлагался за 769 евро. Модель получила 6-дюймовый дисплей, характеризующийся расширением 2880 на 1440 точек. В качестве чипа смартфон имеет Snapdragon 845 на 8 ядер с 4 ГБ памяти.

Одинарная камера Sony снимает с качеством 19 Мп, а видеоролики - с частотой 960 кадров в секунду. Ёмкость батареи Xperia XZ3 равна 3300 мАч. Управляет устройством Android 9.0 Pie.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:23

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