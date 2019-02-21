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Ученые: Разговоры возбуждают женщин в постели больше всего

Ученые, которые занимаются изучением такой научной дисциплины как сексология, смогли определить, что является наибольшим возбудителем женщин в постели. Сексологи утверждают, что это совершенно не поцелуи и ласки, а обычное общение между партнерами. Соответствующую информацию опубликовало издание ToDay News Ufa.
Ученые: Разговоры возбуждают женщин в постели больше всего

Психологи объясняют свои выводы тем, что представительницы слабого пола уделяют много внимания эмоциональной составляющей отношений. Это означает: разговоры, которые вызывают эмоции, в определенных ситуациях могут привести к возбуждению женщины. В то время, как проходит общение, диалог или монолог, дамы не предпринимают попыток решить какие-то вопросы, они просто получают от процесса эмоциональное удовольствие. Мужчины привыкли говорить мало и по существу. Учитывая все это, медики советуют им не избегать разговоров в постели.

Оказывается, подобное общение является достаточно полезным для женщин и их эмоционального состояния. Сексологи утверждают: проводя беседы в интимной обстановке, возможно возбудить ими партнершу иногда лучше, чем предварительными ласками.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:43

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