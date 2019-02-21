Ученые выяснили, что вирус гриппа летучих мышей может заражать людей





Около шести лет назад у летучих мышей в Южной Америке был обнаружен новый вид вируса гриппа. Летающие млекопитающие уже давно находятся в центре внимания вирусологов, поскольку являются естественным резервуаром различных видов вирусов, в том числе смертельных, таких как вирус Эбола. Однако ранее было неясно, представляют ли вирусы гриппа летучей мыши также угрозу для человека. Международная исследовательская группа во главе с учеными из Цюрихского университета обнаружила, что эти новые штаммы гриппа могут также инфицировать людей и домашнюю живность.Вирусологи выяснили, что отличие вируса гриппа летучих мышей от других видов этой инфекции заключается в том, что он проникает в организмы живых существ не через сиаловую кислоту, которая присутствует на поверхности почти всех клеток человека и различных животных, а использует особый белковый комплекс, расположенный в иммунных клетках.По словам авторов научной работы, у них есть достаточно причин для того, чтобы они продолжили исследование потенциально опасных вирусов, поскольку эта проблема не ограничивается только Южной Америкой.