Ученые выяснили, что вирус гриппа летучих мышей может заражать людей
Летучие мыши являются естественным резервуаром не только смертельного вируса Эбола, но и нового типа вируса гриппа. Исследователи из Цюрихского университета установили, что недавно обнаруженные штаммы могут поражать клетки человека, а также домашней птицы и скота. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании EurekAlert!.
Около шести лет назад у летучих мышей в Южной Америке был обнаружен новый вид вируса гриппа. Летающие млекопитающие уже давно находятся в центре внимания вирусологов, поскольку являются естественным резервуаром различных видов вирусов, в том числе смертельных, таких как вирус Эбола. Однако ранее было неясно, представляют ли вирусы гриппа летучей мыши также угрозу для человека. Международная исследовательская группа во главе с учеными из Цюрихского университета обнаружила, что эти новые штаммы гриппа могут также инфицировать людей и домашнюю живность.
Вирусологи выяснили, что отличие вируса гриппа летучих мышей от других видов этой инфекции заключается в том, что он проникает в организмы живых существ не через сиаловую кислоту, которая присутствует на поверхности почти всех клеток человека и различных животных, а использует особый белковый комплекс, расположенный в иммунных клетках.
По словам авторов научной работы, у них есть достаточно причин для того, чтобы они продолжили исследование потенциально опасных вирусов, поскольку эта проблема не ограничивается только Южной Америкой.
Около шести лет назад у летучих мышей в Южной Америке был обнаружен новый вид вируса гриппа. Летающие млекопитающие уже давно находятся в центре внимания вирусологов, поскольку являются естественным резервуаром различных видов вирусов, в том числе смертельных, таких как вирус Эбола. Однако ранее было неясно, представляют ли вирусы гриппа летучей мыши также угрозу для человека. Международная исследовательская группа во главе с учеными из Цюрихского университета обнаружила, что эти новые штаммы гриппа могут также инфицировать людей и домашнюю живность.
Вирусологи выяснили, что отличие вируса гриппа летучих мышей от других видов этой инфекции заключается в том, что он проникает в организмы живых существ не через сиаловую кислоту, которая присутствует на поверхности почти всех клеток человека и различных животных, а использует особый белковый комплекс, расположенный в иммунных клетках.
По словам авторов научной работы, у них есть достаточно причин для того, чтобы они продолжили исследование потенциально опасных вирусов, поскольку эта проблема не ограничивается только Южной Америкой.
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:33