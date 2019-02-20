Ирина Пинчук отказывается подтверждать слухи о том, что покинула «Дом-2»

Дело в том, что телезнаменитость не подтверждает, но и не опровергает слухи о том, что покинула реалити-шоу «Дом-2» навсегда.На днях в социальных сетях появилась информация, в которой говорится о том, что Ирина не только поставила точку в отношениях с Валерием, но и окончательно решила уйти с проекта.Также сообщается, что Пинчук на сегодняшний день находится в Доминикане, где она отдыхает со своими близкими друзьями Татьяной Мусульбес и Виктором Литвиновым, а также в компании экс-воздыхателя Ольги Бузовой – Романа Гриценко.По слухам, именно в отпуске Ирина приняла решение покинуть скандально-известную телестройку. Вполне вероятно, что именно эти сплетни и подтолкнули поклонников Пинчук начать буквально забрасывать свою любимицу вопросами, в которых они интересуются, правдивы ли они.Вчера Ирина опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой отказалась подтверждать слухи о том, что покинула «Дом-2». Пинчук просто отметила, что до сих пор сама не может понять, «правда это или нет», однако указала на то, что совсем скоро, а если быть точнее в ближайших эфирах телезрители все сами узнают.К слову, свежий пост Ирины очень расстроил ее фанатов, которые надеялись, что все это только слухи.