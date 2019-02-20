АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA привлекло ученых к поиску свидетельств внеземной жизни
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Светлана Лобода поддержала Нателлу Крапивину после скандальной ситуации с Жанной Бадоевой

Светлана Лобода сделала новый пост на странице в Instаgrаm. В своей публикации исполнительница поддержала Нателлу Крапивину после скандальной ситуации с Жанной Бадоевой.

Светлана Лобода поддержала Нателлу Крапивину после скандальной ситуации с Жанной Бадоевой

Недавно Жанна Бадоева, в эфире "Вечернего Урганта" сообщила, что является создателем реалити-шоу "Орел и Решка". Позже Нателла Крапивина рассказала, что режиссер не имеет никакого отношения к данной передаче и была лишь ведущей. В этом конфликте Светлана Лобода решила поддержать, публикацией нескольких роликов в Instagram, своего продюсера. На видео Нателла Крапивина говорит, что именно она создала шоу "Орел и Решка". Певица в комментарии к посту написала, что некоторые люди в погоне за славой, теряют самих себя. В конце Светлана Лобода добавила, что презирает глупость и вранье.

Светлана Лобода поддержала Нателлу Крапивину после скандальной ситуации с Жанной Бадоевой

Подписчики знаменитости написали: "Достойный ответ", "Ох и Жанна, не ожидала от неё такого", "Светлана, вы молодец, что поддерживаете свою подругу и продюсера)", "Главное, что "Орел и Решка" хорошая передача, а кто придумал - неважно". Видео на странице Светланы Лободы просмотрели более 59 000 пользователей Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виталий Милонов прокомментировал слова
Эксперт назвал условия победы России
Уфолог обнаружил на снимках Марса руины
Светлана Лобода поддержала Нателлу
Медики: Появление диабета поможет
Ученые рассказали о последствиях
В Приморье родители избили
Михаил Боярский рассказал об интервью
На Аляске найдены останки самого
Россияне раскритиковали назвавшего 80%
Ученые раскрыли одну из древних тайн
Обнародован тизер готовящегося к выходу
Экс-солистка группы “Ленинград” Юлия
Ликвидация свалок на острове Врангеля
Минобороны установит в России новейшие
Карл Лагерфельд завещал часть
Жителей пяти стран Европы напугал
Астрономы NASA обнаружили древнюю
Ученые: Древние жители Шри-Ланки ели
Люди с деменцией меньше "витают в
Сыну актера Виктора Ракова удалили
Новый смартфон Realme 3 выйдет на рынок
Анастасия Волочкова признается в любви
Житель Южной Кореи из-за попытки
Ученые: Форма тела влияет на первое
Ради поддержки приюта для животных
Анфиса Чехова приняла душ Шарко в
Сын Децла рассказал о едва не убившем
Звезда сериалов “Кадетство” и “Ранетки”
Станислав Садальский поделился
Просмотреть все новости