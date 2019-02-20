Светлана Лобода поддержала Нателлу Крапивину после скандальной ситуации с Жанной Бадоевой

Недавно Жанна Бадоева, в эфире "Вечернего Урганта" сообщила, что является создателем реалити-шоу "Орел и Решка". Позже Нателла Крапивина рассказала, что режиссер не имеет никакого отношения к данной передаче и была лишь ведущей. В этом конфликте Светлана Лобода решила поддержать, публикацией нескольких роликов в Instagram, своего продюсера. На видео Нателла Крапивина говорит, что именно она создала шоу "Орел и Решка". Певица в комментарии к посту написала, что некоторые люди в погоне за славой, теряют самих себя. В конце Светлана Лобода добавила, что презирает глупость и вранье.Подписчики знаменитости написали: "Достойный ответ", "Ох и Жанна, не ожидала от неё такого", "Светлана, вы молодец, что поддерживаете свою подругу и продюсера)", "Главное, что "Орел и Решка" хорошая передача, а кто придумал - неважно". Видео на странице Светланы Лободы просмотрели более 59 000 пользователей Сети.