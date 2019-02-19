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СМИ выяснили, как сложилась судьба молодых актрис из фильма “Берегите женщин”

СМИ решили выяснить, как сложились судьбы молодых актрис, сыгравших в ленте “Берегите женщин”. Приурочено это к празднованию 19 февраля 74-летия композитора Юрия Антонова, который создавал музыкальное сопровождение для фильма.
СМИ выяснили, как сложилась судьба молодых актрис из фильма “Берегите женщин”

Марина Шиманская в киноленте “Берегите женщин” исполнила роль Любы. Позже она не раз появлялась в советских фильмах, а на съемочной площадке вышеупомянутой картины звезда познакомилась с Альгисом Арлаускасом, ставшим любовью всей ее жизни. После начала трудностей в отечественном кинематографе пара переехала в Испанию, где Шиманская преподает актерское мастерство. Хотя с мужем они в 2013 году расстались, бывшие супруги по-прежнему вместе работают.

Сыгравшая Олю Светлана Пенкина после выхода фильма на экраны продолжила сниматься, также она связала себя узами брака с руководителем “Песняров” Владимиром Мулявиным. Брак оказался счастливым, но артист скончался в 2003 году, а сама актриса умерла от сердечного приступа в 2016. Еще одна звезда “Берегите женщин” Галина Веневитинова, известная по роли Вали, трагически скончалась в 34-летнем возрасте. После падения на нее декорации в театре у актрисы начала развиваться опухоль, но она продолжала сниматься до последнего, даже когда ее состояние стало стремительно ухудшаться.
СМИ выяснили, как сложилась судьба молодых актрис из фильма “Берегите женщин”

Елена Тонунц, сыгравшая в “Берегите женщин” Галю, после успеха фильма начала получать новые предложения, успев запомниться также по роли в “Новых сказках Шехерезады”. Позже актриса начала пробовать свои силы в качестве режиссера, а затем подалась в религию, закончив богословский институт. Только в 2000-х артистка вновь начала появляться в сериалах.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:24

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