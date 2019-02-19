СМИ выяснили, как сложилась судьба молодых актрис из фильма “Берегите женщин”





Марина Шиманская в киноленте “Берегите женщин” исполнила роль Любы. Позже она не раз появлялась в советских фильмах, а на съемочной площадке вышеупомянутой картины звезда познакомилась с Альгисом Арлаускасом, ставшим любовью всей ее жизни. После начала трудностей в отечественном кинематографе пара переехала в Испанию, где Шиманская преподает актерское мастерство. Хотя с мужем они в 2013 году расстались, бывшие супруги по-прежнему вместе работают.Сыгравшая Олю Светлана Пенкина после выхода фильма на экраны продолжила сниматься, также она связала себя узами брака с руководителем “Песняров” Владимиром Мулявиным. Брак оказался счастливым, но артист скончался в 2003 году, а сама актриса умерла от сердечного приступа в 2016. Еще одна звезда “Берегите женщин” Галина Веневитинова, известная по роли Вали, трагически скончалась в 34-летнем возрасте. После падения на нее декорации в театре у актрисы начала развиваться опухоль, но она продолжала сниматься до последнего, даже когда ее состояние стало стремительно ухудшаться.Елена Тонунц, сыгравшая в “Берегите женщин” Галю, после успеха фильма начала получать новые предложения, успев запомниться также по роли в “Новых сказках Шехерезады”. Позже актриса начала пробовать свои силы в качестве режиссера, а затем подалась в религию, закончив богословский институт. Только в 2000-х артистка вновь начала появляться в сериалах.