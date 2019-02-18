В ядре кометы 46P\Wirtanen ученые нашли смертоносный яд





Сближение кометы 46P\Wirtanen и Земли произошло в декабре 2018 года, тогда она пролетела на расстоянии 11,6 миллионов километров от нашей планеты. За кометой вели наблюдение с помощью массива радиотелескопов ALMA, обнаруживших в газовой оболочке, обволакивающей тело небесного объекта, цианистый водород, выделявшийся из ее ядра.Синильная кислота является довольно распространенным веществом во Вселенной. Так, его следы можно обнаружить в межзвездных газопылевых облаках. Кроме того, цианистый водород может играть ключевую роль в абиогенезе, поскольку при взаимодействии синильной кислоты и других веществ образуются аминокислоты, без которых невозможно существование жизни. Согласно одной из гипотез, жизнь на Земле возникла после падения кометы, занесшей на планету цианистый водород.