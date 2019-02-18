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Елена Темникова не смогла сняться в новом клипе из-за холодной погоды в Лиссабоне

Российская певица Елена Темникова пожаловалась на холодную погоду в Лиссабоне, куда она прибыла на съемки нового клипа. О сильных заморозках в Португалии артистка эстрады сообщила своим поклонникам в Instagram, опубликовав снимок, на котором она стоит посреди улицы в теплой водолазке и плаще.
Елена Темникова не смогла сняться в новом клипе из-за холодной погоды в Лиссабоне

Изначально Елена Темникова полагала, что в Лиссабоне сейчас теплая погода, которая позволила бы ей снять горячее видео на жарком пляже возле океана. Но, как оказалось, сейчас в Португалии прохладно даже в осенней одежде.

Теперь певица не уверена, что ей удастся сделать клип в Португалии. Она даже задумалась перенести съемки в Азию или Африку, где погода намного теплее. На данный момент Елена Темникова приостановила съемки клипа не неопределенный срок, она надеется, что все же перевозить оборудование в другие страны не понадобится, поскольку вместе с весной в Лиссабон может прийти теплая погода.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:44

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