Елена Темникова не смогла сняться в новом клипе из-за холодной погоды в Лиссабоне

Изначально Елена Темникова полагала, что в Лиссабоне сейчас теплая погода, которая позволила бы ей снять горячее видео на жарком пляже возле океана. Но, как оказалось, сейчас в Португалии прохладно даже в осенней одежде.Теперь певица не уверена, что ей удастся сделать клип в Португалии. Она даже задумалась перенести съемки в Азию или Африку, где погода намного теплее. На данный момент Елена Темникова приостановила съемки клипа не неопределенный срок, она надеется, что все же перевозить оборудование в другие страны не понадобится, поскольку вместе с весной в Лиссабон может прийти теплая погода.