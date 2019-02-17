Ученые: Летом Европа может превратиться в Венецию





По сообщению представителей средства массовой информации, такой разлив водоема является беспрецедентным. Как выяснилось, ученые удивляются не только огромному расширению Флиндерс, а и ее влиянию на образование облаков и в целом на весь климат. Это объясняется именно шириной разлива реки.В это же время на территории пустыни Атакама в Чили образовались водопады и реки. Это с учетом того, что за последние 400 лет там не упало ни капли дождя. Учитывая то, что в Австралии и Чили сейчас проходит дождливое лето, то можно прийти к выводу: в Европу обильные дожди придут летом.Ученые считают, что в случае таких же обильных осадков реки выйдут из берегов и превратят большое количество городов в Венецию.