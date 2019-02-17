Ученые: Летом Европа может превратиться в Венецию
Телеканал CNN, со ссылкой на ученых из NASA, сообщают, что летом территория Европы может превратиться в Венецию. К такому выводу специалистов подтолкнул тот факт, что одна из самых длинный рек Австралии Флиндерс вышла из берегов на 60 километров.
По сообщению представителей средства массовой информации, такой разлив водоема является беспрецедентным. Как выяснилось, ученые удивляются не только огромному расширению Флиндерс, а и ее влиянию на образование облаков и в целом на весь климат. Это объясняется именно шириной разлива реки.
В это же время на территории пустыни Атакама в Чили образовались водопады и реки. Это с учетом того, что за последние 400 лет там не упало ни капли дождя. Учитывая то, что в Австралии и Чили сейчас проходит дождливое лето, то можно прийти к выводу: в Европу обильные дожди придут летом.
Ученые считают, что в случае таких же обильных осадков реки выйдут из берегов и превратят большое количество городов в Венецию.
По сообщению представителей средства массовой информации, такой разлив водоема является беспрецедентным. Как выяснилось, ученые удивляются не только огромному расширению Флиндерс, а и ее влиянию на образование облаков и в целом на весь климат. Это объясняется именно шириной разлива реки.
В это же время на территории пустыни Атакама в Чили образовались водопады и реки. Это с учетом того, что за последние 400 лет там не упало ни капли дождя. Учитывая то, что в Австралии и Чили сейчас проходит дождливое лето, то можно прийти к выводу: в Европу обильные дожди придут летом.
Ученые считают, что в случае таких же обильных осадков реки выйдут из берегов и превратят большое количество городов в Венецию.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:29