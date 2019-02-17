Игорь Николаев похвастался совместным пением с дочерью Вероникой
Композитор и исполнитель Игорь Николаев поделился милым снимком с дочерью и отметил, что поёт с ней песню про акул практически ежедневно. Артист даже назвал себя «папа-шарк», а младшую наследницу «бэйби-шарк».
Соответствующая публикация появилась на странице музыканта в социальной сети Instagram. На фотографии певец позирует с дочерью Вероникой, показывая, какими злыми и страшными они могут быть. В комментарии к посту Николаев рассказал о совместном исполнении с ребёнком композиции про акул.
В комментариях к публикации интернет-пользователи отметили, что младшая дочь исполнителя буквально является его копией. Кроме того, подписчики рассказали, что тоже любят эту песню, и поют они ее не только с детьми, а просто, когда идут на работу.
Соответствующая публикация появилась на странице музыканта в социальной сети Instagram. На фотографии певец позирует с дочерью Вероникой, показывая, какими злыми и страшными они могут быть. В комментарии к посту Николаев рассказал о совместном исполнении с ребёнком композиции про акул.
В комментариях к публикации интернет-пользователи отметили, что младшая дочь исполнителя буквально является его копией. Кроме того, подписчики рассказали, что тоже любят эту песню, и поют они ее не только с детьми, а просто, когда идут на работу.
ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:20