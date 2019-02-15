Представлен мощный катер в стиле Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe на выставке в Майами





Cigarette Racing 41’ AMG Carbon Edition - это уже одиннадцатая лодка, созданная общими усилиями двух разных производителей. Над дизайном судна работал Горден Вагенер, являющийся главным дизайнером Daimler AG. Прототипом для 12,5 метрового агрегата был выбран автомобиль Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe.Использование современных материалов позволило инженерам разработать новинку с относительно небольшим весом. В основе корпуса катера - инновационная конструкция, имеющая несколько слоев. Это помогло не только сократить массу разработки на 227 кг, но и увеличить ее прочность.Четыре двигателя марки Mercury Racing 400R, чья суммарная мощность достигает 1622 лошадиных сил, позволяют Cigarette Racing 41’ AMG Carbon Edition набирать скорость до 142 км/час. В водном транспорте могут расположиться около 20 пассажиров, а при максимальной скорости в катере может находиться 8 человек.Информация о расходе топлива, как и о стоимости новинки, неизвестна. Нет данных также касательно того, будет ли катер реализован или останется в музее корпорации.