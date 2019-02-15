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Представлен мощный катер в стиле Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe на выставке в Майами

Немецкий автопром вместе с компанией Cigarette Racing презентовал совместный продукт - мощный катер из карбона в стиле спорткара Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe во время Международной выставки лодок и яхт, состоявшейся в Майами. Агрегат с интересным дизайном оснащен моторами Mercury Racing 400R с общей мощностью в 1622 "лошадок".
Представлен мощный катер в стиле Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe на выставке в Майами

Cigarette Racing 41’ AMG Carbon Edition - это уже одиннадцатая лодка, созданная общими усилиями двух разных производителей. Над дизайном судна работал Горден Вагенер, являющийся главным дизайнером Daimler AG. Прототипом для 12,5 метрового агрегата был выбран автомобиль Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe.

Использование современных материалов позволило инженерам разработать новинку с относительно небольшим весом. В основе корпуса катера - инновационная конструкция, имеющая несколько слоев. Это помогло не только сократить массу разработки на 227 кг, но и увеличить ее прочность.

Четыре двигателя марки Mercury Racing 400R, чья суммарная мощность достигает 1622 лошадиных сил, позволяют Cigarette Racing 41’ AMG Carbon Edition набирать скорость до 142 км/час. В водном транспорте могут расположиться около 20 пассажиров, а при максимальной скорости в катере может находиться 8 человек.

Информация о расходе топлива, как и о стоимости новинки, неизвестна. Нет данных также касательно того, будет ли катер реализован или останется в музее корпорации.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:06

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