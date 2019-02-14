Екатерина Варнава предложила поклонникам обсудить ее стиль “бомжа”

Некоторое время Екатерина Варнава с возлюбленным и друзьями отдыхала в Лос-Анджелесе. Актриса успела перейти с зимней одежды на более теплые варианты, учитывая отличия в климате Москвы и Калифорнии. На новом снимке знаменитость позирует в джинсовой куртке, мешковатой кофте, юбке в клетку, а дополняют образ массивные кроссовки и солнцезащитные очки. В подписи к посту Варнава отметила, что публика давно не обсуждала ее сходство с “бомжарой”.Впрочем, несмотря на опасения звезды Comedy Woman, большинству подписчиков такой образ кумира пришелся по душе. По мнению интернет-аудитории, знаменитость выглядит достаточно стильно. Также похвалили Екатерину Варнаву и за то, что она способна на самоиронию, а запись на ее странице собрала более 64 тысяч “лайков”.