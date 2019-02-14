Екатерина Варнава предложила поклонникам обсудить ее стиль “бомжа”
Екатерина Варнава предложила своим поклонникам обсудить ее стиль “бомжа”, который она примерила во время отдыха на территории США. Соответствующий пост звезда Comedy Woman опубликовала в Instagram.
Некоторое время Екатерина Варнава с возлюбленным и друзьями отдыхала в Лос-Анджелесе. Актриса успела перейти с зимней одежды на более теплые варианты, учитывая отличия в климате Москвы и Калифорнии. На новом снимке знаменитость позирует в джинсовой куртке, мешковатой кофте, юбке в клетку, а дополняют образ массивные кроссовки и солнцезащитные очки. В подписи к посту Варнава отметила, что публика давно не обсуждала ее сходство с “бомжарой”.
Впрочем, несмотря на опасения звезды Comedy Woman, большинству подписчиков такой образ кумира пришелся по душе. По мнению интернет-аудитории, знаменитость выглядит достаточно стильно. Также похвалили Екатерину Варнаву и за то, что она способна на самоиронию, а запись на ее странице собрала более 64 тысяч “лайков”.
Некоторое время Екатерина Варнава с возлюбленным и друзьями отдыхала в Лос-Анджелесе. Актриса успела перейти с зимней одежды на более теплые варианты, учитывая отличия в климате Москвы и Калифорнии. На новом снимке знаменитость позирует в джинсовой куртке, мешковатой кофте, юбке в клетку, а дополняют образ массивные кроссовки и солнцезащитные очки. В подписи к посту Варнава отметила, что публика давно не обсуждала ее сходство с “бомжарой”.
Впрочем, несмотря на опасения звезды Comedy Woman, большинству подписчиков такой образ кумира пришелся по душе. По мнению интернет-аудитории, знаменитость выглядит достаточно стильно. Также похвалили Екатерину Варнаву и за то, что она способна на самоиронию, а запись на ее странице собрала более 64 тысяч “лайков”.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:00