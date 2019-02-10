Звезда телесериала «Папины дочки» Дарья Мельникова сделает пластику за счет мужа

В 2013 году Дарья Мельникова вышла замуж за отечественного актера Артура Смольянинова, а через два года родила первенца. Около двух месяцев назад актриса подарила мужу 2-го ребенка. Пользователи соцсети Instagram заметили, что материнство сделало кинозвезду более откровенной. Знаменитость даже показала в Сети своего младшего наследника. Киноактриса также периодически дает свои рекомендации будущим матерям в личном блоге. Хоть Дарья Мельникова и готовилась к послеродовому этапу, однако все прошло не так гладко.На днях звезда рассказала, что в будущем намерена обратиться к пластическому хирургу, так как у нее после родов появились растяжки. Сама Мельникова заявляет, что ей это не мешает, однако ее специфика кинокарьеры требует тщательно следить за своим внешним видом. Актриса отметила, что сейчас она пытается восстановить прежнюю фигуру самостоятельно, занимаясь спортом, принимая контрастный душ, а также используя питательные масла для тела.