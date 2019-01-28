Татьяна Тарасова раскритиковала произвольную программу Максима Ковтуна в Минске





Мужчины-одиночки свою программу в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию презентовали в столице Беларуси еще 26 января. Максим Ковтун по итогам своих выступлений и набранных баллов был удостоен только 14-го места. Более достойный результат показал Александр Самарин, он набрал почти 270 баллов, благодаря чему оказался на второй позиции, уступив только фигуристу из Испании. Примечательно, что Ковтун долгое время оставался пятым, однако второй день соревнований для него ознаменовался неудачным прокатом, из-за чего спортсмен спустился вниз турнирной таблицы.Комментатором произвольной программы выступала известный в СССР тренер Татьяна Тарасова. В эфире Первого канала она подвергла критике работу фигуриста, назвав его номер “позором”. Тренер отметила, что итога у проката нет, и за такой результат Максима Ковтуна ей “стыдно”.