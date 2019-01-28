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Татьяна Тарасова раскритиковала произвольную программу Максима Ковтуна в Минске

Татьяна Тарасова выступила с резкой критикой в адрес произвольной программы фигуриста Максима Ковтуна. Соответствующий номер спортсмен представил в рамках чемпионата Европы, проходившего в Минске.
Татьяна Тарасова раскритиковала произвольную программу Максима Ковтуна в Минске

Мужчины-одиночки свою программу в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию презентовали в столице Беларуси еще 26 января. Максим Ковтун по итогам своих выступлений и набранных баллов был удостоен только 14-го места. Более достойный результат показал Александр Самарин, он набрал почти 270 баллов, благодаря чему оказался на второй позиции, уступив только фигуристу из Испании. Примечательно, что Ковтун долгое время оставался пятым, однако второй день соревнований для него ознаменовался неудачным прокатом, из-за чего спортсмен спустился вниз турнирной таблицы.
Татьяна Тарасова раскритиковала произвольную программу Максима Ковтуна в Минске

Комментатором произвольной программы выступала известный в СССР тренер Татьяна Тарасова. В эфире Первого канала она подвергла критике работу фигуриста, назвав его номер “позором”. Тренер отметила, что итога у проката нет, и за такой результат Максима Ковтуна ей “стыдно”.



 
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Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:00

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