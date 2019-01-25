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В Турции туристка оказалась при смерти из-за наезда тучной женщины в аквапарке

Туристка из Великобритании сообщила, что после столкновения с тучной женщиной на аттракционе в Турции получила большое количество переломов и ряд повреждений внутренних органов. Пострадавшая оказалась в критическом состоянии.
В Турции туристка оказалась при смерти из-за наезда тучной женщины в аквапарке

Туристка в возрасте 32 лет посетила Турцию для отдыха. Почти сразу она отправилась в аквапарк со своими детьми. В процессе спуска на одной из водных горок её сбила женщина, двигавшаяся непосредственно за ней. В итоге у девушки оказались поломаны 5 рёбер, зарегистрировано повреждение внутренних органов и внутреннее кровотечение.

Туристка была экстренно доставлена в клинику, где ей провели операцию. В больнице выяснилось, что страховка не способна покрыть затраты полностью, после чего друг британки заплатил за неё 5 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно приблизительно 430 тысячам рублей. Согласно словам пострадавшей, инцидент случился осенью 2018-го, однако она всё ещё страдает из-за последствий нанесения повреждения почкам. Вдобавок, после операции в области живота остался крупный шрам.

«Находилась в Турции лишь около 14 часов. Следом за мной должна была ехать дочь, однако вместо неё оказалась посетительница с избыточным весом», — сообщила туристка, отметив подачу судебного иска против администрации отеля, поскольку в пределах аттракциона не предприняли никаких мер для обеспечения безопасности посетителей от подобных инцидентов.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:00

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