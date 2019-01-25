В Японии пятеро детей застряли на 5-метровой высоте в парке "Леголенд"





На данный момент нет информации, по какой причине произошла поломка одного из аттракционов. Известно, что всех детей уже сняли с высоты.Парк аттракционов "Леголенд" в Японии занимает 9 гектаров и поделен на 7 зон. Там размещены аттракционы, башня со смотровой площадкой высотой в 50 метров, рестораны, обучающие центры и магазины. Здесь же построен самый крупнейший магазин продукции, реализующий конструктор "Лего".