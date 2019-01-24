Дмитрий Маликов отмечает первый день рождения сына





Второй ребенок Дмитрия Маликова родился в Санкт-Петербурге, и по данным СМИ, его вынашивала суррогатная мать. Год назад в их семье появился сын, которого назвали Марк, а сегодня ребенок празднует первые 365 дней жизни. Об этом артист рассказал в социальной сети Instagram. А под постом лаконично написал: «Нам сегодня год!».Читатели блога Дмитрия Маликова стали поздравлять родителей и Марка с этим замечательным праздником. Кто-то удивился тому, как быстро летит время.