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Дмитрий Маликов отмечает первый день рождения сына

Знаменитый российский певец Дмитрий Маликов в аккаунте блога Instagram поделился радостной новостью, его сыну Марку сегодня исполнился год. Фанаты отметили, что это время очень быстро пролетело.
Дмитрий Маликов отмечает первый день рождения сына

Второй ребенок Дмитрия Маликова родился в Санкт-Петербурге, и по данным СМИ, его вынашивала суррогатная мать. Год назад в их семье появился сын, которого назвали Марк, а сегодня ребенок празднует первые 365 дней жизни. Об этом артист рассказал в социальной сети Instagram. А под постом лаконично написал: «Нам сегодня год!».
Дмитрий Маликов отмечает первый день рождения сына

Читатели блога Дмитрия Маликова стали поздравлять родителей и Марка с этим замечательным праздником. Кто-то удивился тому, как быстро летит время.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:27

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