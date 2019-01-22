Отказавшаяся от мести Регина Тодоренко обратилась к психологу

"Ты можешь уехать и думать, что станешь счастливее, однако ты забываешь, что возьмёшь с собой туда и саму себя", - пишет исполнительница.

Тодоренко на своей странице в соцсети посвятила длинный пост неприятностям, которые одолевают её после рождения первенца. Хотя телеведущая не признаётся, кто именно желает ей зла, проступок оказался настолько серьёзным, что звезда даже подумывает о мести. В то же время она не хочет уподобляться обидчикам и продолжать нести в мир зло. Тодоренко пишет, что мечтает куда-то улететь от проблем, но вспоминает советы своей мамы.Тодоренко уже записалась на консультацию к психологу, ведь такой способ поможет разобраться с внутренними проблемами куда вероятней, чем месть. Специалисту певица изольёт душу и надеется получить мудрые советы. Поклонники знаменитости одобрили такое решение, порадовавшись, что Тодоренко не упала до уровня своих недругов.