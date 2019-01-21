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Сергей Лазарев показал пляжное фото с наследником Никитой

Сергей Лазарев после праздников уехал на отдых за рубеж, куда взял и своего сына Никиту. С поклонниками артист поделился пляжным снимком, где он, будучи облаченным в плавки, позирует с пятилетним наследником.
Сергей Лазарев показал пляжное фото с наследником Никитой

Уехав в Лос-Анджелес, Сергей Лазарев успел встретиться с коллегами по цеху, проведя время в компании Киркорова и Лорак. Однако теперь исполнитель решил уделить время и сыну Никите, взяв его с собой на пляж. На новом снимке, размещенном в Instagram, певец лежит в гамаке на солнце, а из одежды на нем присутствуют только плавки и очки. Пятилетний наследник сидит рядом с отцом, прячась от лучей под кепкой. В подписи к посту артист отметил, что так для него выглядит “тотальный релакс”, и они с сыном решили “урвать” еще немного солнца.
Сергей Лазарев показал пляжное фото с наследником Никитой

В комментариях фолловеры восхитились фигурой Сергея Лазарева, отметив, что он находится в прекрасной форме. Также подписчиков умилило взаимодействие отца и сына, а сама публикация успела собрать более 118 тысяч отметок “Мне нравится” за непродолжительный период.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:44

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