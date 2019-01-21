Сергей Лазарев показал пляжное фото с наследником Никитой





Уехав в Лос-Анджелес, Сергей Лазарев успел встретиться с коллегами по цеху, проведя время в компании Киркорова и Лорак. Однако теперь исполнитель решил уделить время и сыну Никите, взяв его с собой на пляж. На новом снимке, размещенном в Instagram, певец лежит в гамаке на солнце, а из одежды на нем присутствуют только плавки и очки. Пятилетний наследник сидит рядом с отцом, прячась от лучей под кепкой. В подписи к посту артист отметил, что так для него выглядит “тотальный релакс”, и они с сыном решили “урвать” еще немного солнца.В комментариях фолловеры восхитились фигурой Сергея Лазарева, отметив, что он находится в прекрасной форме. Также подписчиков умилило взаимодействие отца и сына, а сама публикация успела собрать более 118 тысяч отметок “Мне нравится” за непродолжительный период.