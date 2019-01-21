АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Лидер “Уральских пельменей” Сергей Исаев показал, как выглядел 10 лет назад

Сергей Исаев, известный в качестве лидера “Уральских пельменей”, решил показать, как выглядел порядка 10 лет назад. Соответствующий пост обнародован на странице шоумена в сети Instagram.
Лидер “Уральских пельменей” Сергей Исаев показал, как выглядел 10 лет назад

Среди известных личностей в соцсети набирает популярность новый флешмоб, который охватил как иностранных, так и отечественных знаменитостей. Они показывают, каким образом выглядели 10 лет назад. Приобщиться к “акции” решил и Сергей Исаев, поделившись кадром с “до” и “после”. На первом снимке показан звезда “Уральских пельменей” 2009 года, второй же кадр сделан в 2019. В подписи к посту артист отметил, что любит держать в руках что-нибудь золотое.

В комментариях подписчики заявили, что с годами Сергей Исаев стал только краше. Теперь, по их мнению, лидер “Уральских пельменей” выглядит более мужественным, но при этом внешне почти не изменился. Публикация стремительно начала собирать “лайки” и положительные отзывы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Филипп Киркоров прилетел в Куршавель к
Звезда "Дома-2" Виктория Боня вернулась
«Прости, что не с тобой»: Звезда
Лидер “Уральских пельменей” Сергей
Ученый усомнился в существовании
Из-за оползня в Хабаровском крае введен
В 78-летнем возрасте скончался
«Наказать!»: Дмитрий Тарасов жестко
После родов Виктория Лопырева будет
Виктория Дайнеко призналась, что
В Египте археологи обнаружили могилы
На Камчатке произошло мощное извержение
Дочь Даны Борисовой заявила о желании
Ряд специализированных наблюдений был
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили
Ученые: Нехватка витамина D приводит к
В США могут запретить электронные
Сотрудники Chevrolet собрали из кубиков
Правильное общение с врачами повысит
Специалисты раскрыли особенности работы
Любитель Dragon Age: Origins исправил
В Детройте состоялся показ Honda CR-V
Учеными опубликовано видео,
В феврале в продажу поступят два новых
Эксперты назвали малоизвестные и
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет
Ученые: Сильная потливость может
Пользователям сервиса Google Maps
Просмотреть все новости