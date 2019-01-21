Лидер “Уральских пельменей” Сергей Исаев показал, как выглядел 10 лет назад

Среди известных личностей в соцсети набирает популярность новый флешмоб, который охватил как иностранных, так и отечественных знаменитостей. Они показывают, каким образом выглядели 10 лет назад. Приобщиться к “акции” решил и Сергей Исаев, поделившись кадром с “до” и “после”. На первом снимке показан звезда “Уральских пельменей” 2009 года, второй же кадр сделан в 2019. В подписи к посту артист отметил, что любит держать в руках что-нибудь золотое.В комментариях подписчики заявили, что с годами Сергей Исаев стал только краше. Теперь, по их мнению, лидер “Уральских пельменей” выглядит более мужественным, но при этом внешне почти не изменился. Публикация стремительно начала собирать “лайки” и положительные отзывы.