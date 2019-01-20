«Камов» разработает новый беспилотный вертолет





Представители КБ «Камов» заключили контракт, по которому они займутся разработкой концепции опционально пилотируемого вертолета. По информации, которую распространил «СПАРК-Интерфакс», «Камов» сделал заказ на проведение исследования, которое должно занять не более 10 месяцев. Техническое задание процесса – это разработки, предусматривающие требования, выдвинутые к программно-аппаратной перспективной платформе устройства. Перед исследователями стоит задача, подразумевающая определение тактико-технического параметра вертолета, что позволит экспертам сформировать дорожные карты.Управлять новинкой можно будет как с помощью команды на борту, так и с помощью дистанционного пульта. На данный момент нет никакой информации о том, кто получит контракт.