«Камов» разработает новый беспилотный вертолет
Конструкторское бюро «Камов», которое входит в состав холдинга «Вертолеты России», займется разработкой нового беспилотного вертолета. Сообщение об этом опубликовало независимое информационно агентство «Интерфакс».
Представители КБ «Камов» заключили контракт, по которому они займутся разработкой концепции опционально пилотируемого вертолета. По информации, которую распространил «СПАРК-Интерфакс», «Камов» сделал заказ на проведение исследования, которое должно занять не более 10 месяцев. Техническое задание процесса – это разработки, предусматривающие требования, выдвинутые к программно-аппаратной перспективной платформе устройства. Перед исследователями стоит задача, подразумевающая определение тактико-технического параметра вертолета, что позволит экспертам сформировать дорожные карты.
Управлять новинкой можно будет как с помощью команды на борту, так и с помощью дистанционного пульта. На данный момент нет никакой информации о том, кто получит контракт.
Представители КБ «Камов» заключили контракт, по которому они займутся разработкой концепции опционально пилотируемого вертолета. По информации, которую распространил «СПАРК-Интерфакс», «Камов» сделал заказ на проведение исследования, которое должно занять не более 10 месяцев. Техническое задание процесса – это разработки, предусматривающие требования, выдвинутые к программно-аппаратной перспективной платформе устройства. Перед исследователями стоит задача, подразумевающая определение тактико-технического параметра вертолета, что позволит экспертам сформировать дорожные карты.
Управлять новинкой можно будет как с помощью команды на борту, так и с помощью дистанционного пульта. На данный момент нет никакой информации о том, кто получит контракт.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:47