Во Владимире умерший за рулем водитель иномарки сбил пешехода





Об аварии сообщили днем 19 января отечественные СМИ, ссылаясь на представителей МВД Владимира. Предварительно, инцидент отмечен ближе к 14:00, в районе улицы Верхняя Дуброва. Водитель Great Wall прямо во время управления автомобилем внезапно потерял сознание, после чего наступила смерть. Транспортное средство продолжило неуправляемое движение, осуществив наезд на пешехода. Последний после попадания под колеса иномарки получил несовместимые с жизнью травмы, прибывшие медики обнаружили на месте ДТП два трупа.Обстоятельства трагедии, в том числе причины смерти водителя иномарки, пока остаются неизвестными. По данному факту начата предварительная проверка, после чего может утверждаться вопрос процессуального характера.