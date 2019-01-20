Haval в России расширил объем продаж на 70%





В 2018 году Haval продала в РФ 3 213 своих машин. Данный показатель стал выше данных 2017 года на 70%. Наибольшей популярностью у отечественных потребителей стал пользоваться кроссовер H6, чуть меньше клиенты покупали модель H9. Всего, по материалам «АВТОСТАТА», в РФ Haval реализует автомобили H2, H6, H6 Coupe и H9.По имеющей информации, в 2019 году на автомобильном рынке России китайский производитель представит две новинки. Одной из них окажется кроссовер Haval F7, впервые показанный зрителям на летнем мотор-шоу в Москве. Модель вместе с H9 станут разрабатывать на тульском заводе фирмы в начале года, старт продаж данных транспортных средств состоится уже весной, а летом российские потребители смогут обзавестись молодежным кроссовером марки F с платформой от HB-03.