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Haval в России расширил объем продаж на 70%

Китайский производитель Haval увеличил объем продаж своих автомобилей в России на 70% в 2018 году. Останавливаться на этом фирма не намерена, собираясь презентовать в России еще две новинки.
Haval в России расширил объем продаж на 70%

В 2018 году Haval продала в РФ 3 213 своих машин. Данный показатель стал выше данных 2017 года на 70%. Наибольшей популярностью у отечественных потребителей стал пользоваться кроссовер H6, чуть меньше клиенты покупали модель H9. Всего, по материалам «АВТОСТАТА», в РФ Haval реализует автомобили H2, H6, H6 Coupe и H9.

По имеющей информации, в 2019 году на автомобильном рынке России китайский производитель представит две новинки. Одной из них окажется кроссовер Haval F7, впервые показанный зрителям на летнем мотор-шоу в Москве. Модель вместе с H9 станут разрабатывать на тульском заводе фирмы в начале года, старт продаж данных транспортных средств состоится уже весной, а летом российские потребители смогут обзавестись молодежным кроссовером марки F с платформой от HB-03.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:00

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