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От тоски скончался самый "милый пёсик" в мире по имени Бу

Умер померанский шпиц Бу, признанный самым «милым пёсиком» среди пользователей Сети. Он скончался в возрасте двенадцати лет.

От тоски скончался самый "милый пёсик" в мире по имени Бу


Знаменитый шпиц родился ещё в 2006 году. Пёсик отличался крошечным тельцем, глазками-бусинками, и улыбкой, которая не сходила с мордочки. Бу покорил сердца миллионов пользователей социальных сетей по всему миру. Его хозяйка вела личный блог шпица. При этом подписчиков набралось больше 16 000 000 человек. Стоит отметить, что про Бу было написано уже две книги. В прошлом году скончался пес Бадди, являющийся его лучшим другом. Пёсик очень тосковал по своему товарищу. В итоге хозяева начали замечать ухудшение самочувствия шпица. Собака страдала постоянной меланхолией. Позже у Бу появились проблемы с сердцем. Пёсик скончался 19 января во сне.

Возможно шпиц прожил-бы более долгую жизнь, если бы его четырёхлапый друг остался жить. По словам хозяйки, за время ведения блога Бу, было получено множество сообщений от пользователей со всего мира. Они рассказывали, что пёсик помогал им радоваться, а также сохранять оптимизм в сложные времена.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:19

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