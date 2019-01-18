АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

На отдыхе Тимати ходит босиком как бомж

Знаменитый российский рэп-исполнитель Тимати в своем блоге Instagram рассказал, что быть дикарем ему очень нравится. На отдыхе он как бомж ходит босиком, не бреется и не пользуется гелем для душа.
На отдыхе Тимати ходит босиком как бомж

Тимати отправился отдыхать в те теплые края, где его никто не знает. В социальной сети Instagram он признался своим подписчикам, что не думает о работе, не оглядывается на людей и зато теперь перестал плохо спать. На снимке можно увидеть дикий пустынный пляж, и самого артиста, который стоит на небольшой скале с серферной доской в руках.

«Быть дикарем круто, наверное, это одна из немногих реальных формул перезагрузки», - подытожил Тимати.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Машкова рассказала о своей
Пополнять «Тройку» теперь можно при
На отдыхе Тимати ходит босиком как бомж
Ученые нашли ген, заставляющий человека
Валерия мечтает спеть с отделившейся от
Анна Нетребко устроила для друзей
Стало известно, почему Меган Маркл
Майк Тайсон рассказал об употреблении
Nikon представила компактную камеру
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправились
В Индонезии жена сожгла мужа из-за
К середине этого года AMD презентует
Провокационный клип Арианы Гранде 7
Nissan показал полноприводный седан
Мультсериал "Маша и Медведь" получил
Андрей Мерзликин назвал свою супругу
Пелагея и Иван Телегин устроили танцы в
Россиянка хотела получить маткапитал на
В сериале "Гоголь" покажут откровенные
Жена Тарасова Анастасия Костенко снова
Висящая колонна индийского храма
После истории с избиением Агата
Костюмы пилотов Су-34 позволяют им
Фальшивые GPS-приложения показывали
Новую Skoda Superb рассекретили до
Александра Черно мучается из-за своего
Дочь Льва Дурова простила первому мужу
Ученые «Сколтеха» создали
Сын Дмитрия Нагиева не оценил юмор отца
У Саши Черно обнаружили кисту яичника
Просмотреть все новости