На отдыхе Тимати ходит босиком как бомж

«Быть дикарем круто, наверное, это одна из немногих реальных формул перезагрузки», - подытожил Тимати.

Тимати отправился отдыхать в те теплые края, где его никто не знает. В социальной сети Instagram он признался своим подписчикам, что не думает о работе, не оглядывается на людей и зато теперь перестал плохо спать. На снимке можно увидеть дикий пустынный пляж, и самого артиста, который стоит на небольшой скале с серферной доской в руках.