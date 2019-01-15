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Жена Сергея Жукова Регина Бурд рассказала о буднях многодетной мамы

Жена солиста популярной группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова недавно рассказала о буднях многодетной мамы. Регина Бурд сообщила, что с тремя детьми скучать не приходится. Несмотря на трудности и усталость экс-участница "Сливок" признается: "большая семья - это испытание счастьем".

Жена Сергея Жукова Регина Бурд рассказала о буднях многодетной мамы

Сергей Жуков и Регина Бурд воспитывают 10-летнюю Нику, 8-летнего Энджела и 4-летнего Мирона. Певица рада, что у нее такая большая семья и любящий муж, который всегда поддержит.

Многодетная мама сообщила журналистам, что ее наследники всегда дают возможность открыть что-то новое. Регина Бурд отметила: не всегда бывает просто, но всегда интересно. По словам звезды шоу-бизнеса, быть с семьей каждый день 24/7 - это счастливый опыт познания. Она учится принимать, терпеть, уважать, понимать и слышать близких и себя.

На страницах Instagram жена Сергея Жукова, рассуждая о том, почему многим их семья кажется идеальной, сообщила, что на снимках родители и дети всегда улыбаются, показывая лишь радостные моменты. По мнению Регины Бурд, выставлять напоказ капризы и плохое настроение Мирона, вывихнутую ногу Ники, ободранную коленку Энджела было бы не очень красиво. Эти кадры должны остаться в личных хрониках, написала мама троих детей.
Жена Сергея Жукова Регина Бурд рассказала о буднях многодетной мамы

Интересно, что Регина Бурд успевает заниматься не только детьми. Она управляет семейной кондитерской "Любовь и сладости". По словам Сергея Жукова, супруга прекрасно справляется со всеми своими обязанностями.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:31

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