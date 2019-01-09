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Представлен логотип конкурса «Евровидение-2019»

Члены Европейского вещательного союза при поддержке израильского броадкастера KAN презентовали логотип музыкального конкурса «Евровидение-2019». В нынешнем году символом ожидаемого мероприятия станет золотая звезда.
Представлен логотип конкурса «Евровидение-2019»

Конструктивно фигура состоит из трёх треугольников. Знак имеет слоган, его утвердили ранее, он звучит как «Дерзай мечтать». В компании KAN пояснили, что треугольник традиционно считается фундаментальным символом, подобная форма изобилует в природе. Данная фигура олицетворяет связь с мировым творчеством. По замыслу организаторов, звезда символизирует поп-звёзд, они станут участвовать в нынешнем «Евровидении». Интерьер сцены престижного музыкального конкурса разработан Флорианом Видером. Интерьер песенной площадки заполнят треугольные структуры различных размеров.

Предположительно, гостей весеннего конкурса поселят в палатках. Утвержденный логотип мероприятия размещён в Instagram-аккаунте «Евровидения».



 
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Культура
Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:00

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