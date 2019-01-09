Представлен логотип конкурса «Евровидение-2019»

Конструктивно фигура состоит из трёх треугольников. Знак имеет слоган, его утвердили ранее, он звучит как «Дерзай мечтать». В компании KAN пояснили, что треугольник традиционно считается фундаментальным символом, подобная форма изобилует в природе. Данная фигура олицетворяет связь с мировым творчеством. По замыслу организаторов, звезда символизирует поп-звёзд, они станут участвовать в нынешнем «Евровидении». Интерьер сцены престижного музыкального конкурса разработан Флорианом Видером. Интерьер песенной площадки заполнят треугольные структуры различных размеров.Предположительно, гостей весеннего конкурса поселят в палатках. Утвержденный логотип мероприятия размещён в Instagram-аккаунте «Евровидения».