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Эксперт оценил изменение порядка расчета стоимости ОСАГО

В РФ со второй декады января вступило в силу указание Центрального Банка, тарифный коридор ОСАГО расширили. Это может вызвать изменение количества крупных операторов в данном сегменте, считают эксперты.
Эксперт оценил изменение порядка расчета стоимости ОСАГО

Диапазон ставок в базовом тарифе составит от 2,746 до 4,942 тыс. рублей вместо прежнего размера: от 3,432 до 4,118 тыс. рублей. Глава Всероссийского общества автомобилистов Виктор Курило прокомментировал ситуацию. Рынок страховщиков меняется, некоторые компании уходят. В ближайшей перспективе может измениться количество крупных операторов в данном сегменте. Курило объяснил, что новые тарифы внесут изменения в работу страховщиков. В крупных регионах автомобилисты имеют более широкое право выбора. Ситуация, по мнению эксперта, коснется отдельных регионов страны. Там автомобилисты «могут стать заложниками единственной станции диагностики». Речь идёт о деньгах, «которые попросят, а не те, которые нужны». Специалист указал на Урал, Вологду и Карелию.

Ранее были случаи, когда водителям отказывали в страховых выплатах ввиду того, что компаниям что-то не нравилось. Другие операторы не хотят идти в регионы. Это не выгодно и может вызвать определенные убытки. Об этом сообщает издание «Народные новости».



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 15:16

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