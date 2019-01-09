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Екатерина Климова рассказала о выходе новых серий последнего сезона "Молодежки"

Известная российская актриса Екатерина Климова рассказала о выходе новых серий последнего сезона "Молодежки", где играет роль директора хоккейной команды. Новостью артистка поделилась с поклонниками в личном блоге Instagram.
Екатерина Климова рассказала о выходе новых серий последнего сезона "Молодежки"

Екатерина Климова рассказала любителям популярного сериала, что новые серии "Молодежки" можно будет посмотреть на телеканале СТС 14 января.

В спортивной телевизионной драме артистка играет не просто амбициозную бизнес-леди Викторию Каштанову, а готовую на все влюбленную героиню. Сама актриса признается, что довольна ролью, ведь её Виктория "как глоток воздуха", способная появиться и сразу же все изменить.
Екатерина Климова рассказала о выходе новых серий последнего сезона "Молодежки"

Многочисленные почитатели таланта Екатерины Климовой остались довольны новостью кумира, и оценили ее новый снимок, написав множество комплиментов: "Единственная и неповторимая", "Милая и красивая", "Глаз не оторвать от красоты, обаяния, женственности", "Ждем с нетерпением продолжения", "Самая красивая актриса", "Эталон женственности".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:31

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