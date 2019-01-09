Екатерина Климова рассказала о выходе новых серий последнего сезона "Молодежки"

Екатерина Климова рассказала любителям популярного сериала, что новые серии "Молодежки" можно будет посмотреть на телеканале СТС 14 января.В спортивной телевизионной драме артистка играет не просто амбициозную бизнес-леди Викторию Каштанову, а готовую на все влюбленную героиню. Сама актриса признается, что довольна ролью, ведь её Виктория "как глоток воздуха", способная появиться и сразу же все изменить.Многочисленные почитатели таланта Екатерины Климовой остались довольны новостью кумира, и оценили ее новый снимок, написав множество комплиментов: "Единственная и неповторимая", "Милая и красивая", "Глаз не оторвать от красоты, обаяния, женственности", "Ждем с нетерпением продолжения", "Самая красивая актриса", "Эталон женственности".