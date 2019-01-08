Психолог: 7 правил помогут без стресса вернуться к работе после новогодних праздников
Психолог рассказал о 7 правилах, которые помогут быстро и без стресса вернуться к работе после новогодних праздников. Оказалось, что сразу отказывать себе во вкусной еде и выполнять крупные задания от начальства не стоит, иначе «ленивое» настроение продлится ещё дольше.
Завершение новогодних праздников зачастую не самая любимая пора большинства людей, так как во время длинных выходных они отвыкают просыпаться под звуки будильника, налегают исключительно на вкусную пищу, пренебрегая пользой, а кто-то и вовсе проводит короткий отпуск в тёплых странах. Для того, чтобы максимально уменьшить стресс, вызванный окончанием праздников, а также максимально быстро вернутся в работу, сохранив при этом продуктивность, психолог рекомендует придерживаться несложных правил, первое из которых пригодится тем, кто Новый год встречал где-то на берегу тёплого океана. Таким людям следует возвратиться домой за 2-3 дня до начала рабочих будней, чтобы успеть привыкнуть к холоду и окружающей обстановке.
Кроме того, за те же пару дней до окончания выходных нужно постепенно возвращаться к подъёму по будильнику, что значительно снизит уровень стресса в первое рабочее утро. Быстрее почувствовать себя бодрым поможет обычная зарядка. Третье правило касается питания, а именно плавного перехода от тяжёлой пищи к более лёгкой. Здесь важно понимать, что резкая и строгая диета лишь навредит эмоциональному состоянию. Лучше добавлять в рацион больше воды, фруктов и иметь всегда под рукой плитку горького шоколада.
Большие объёмы работы сразу после праздников, каким бы это не казалось простым, быстро сведут на нет всё желание работать, поэтому не стоит себя перегружать, а лучше заранее распределить задачи на день, неделю или сразу месяц, в течение которого продуктивность будет постепенно возрастать. Хорошей идеей станет приобретение новой записной книжки, которая станет символом начала нового года с новыми силами. Последние два правила, чтобы быстро вернутся к работе после новогодних праздников, рекомендуют в первый день в офисе заняться разбором старых вещей, бумаг и наведением порядка на рабочем столе, а также не оставаться работать сверхурочно, даже если ранее такое считалось приемлемой практикой.
Завершение новогодних праздников зачастую не самая любимая пора большинства людей, так как во время длинных выходных они отвыкают просыпаться под звуки будильника, налегают исключительно на вкусную пищу, пренебрегая пользой, а кто-то и вовсе проводит короткий отпуск в тёплых странах. Для того, чтобы максимально уменьшить стресс, вызванный окончанием праздников, а также максимально быстро вернутся в работу, сохранив при этом продуктивность, психолог рекомендует придерживаться несложных правил, первое из которых пригодится тем, кто Новый год встречал где-то на берегу тёплого океана. Таким людям следует возвратиться домой за 2-3 дня до начала рабочих будней, чтобы успеть привыкнуть к холоду и окружающей обстановке.
Кроме того, за те же пару дней до окончания выходных нужно постепенно возвращаться к подъёму по будильнику, что значительно снизит уровень стресса в первое рабочее утро. Быстрее почувствовать себя бодрым поможет обычная зарядка. Третье правило касается питания, а именно плавного перехода от тяжёлой пищи к более лёгкой. Здесь важно понимать, что резкая и строгая диета лишь навредит эмоциональному состоянию. Лучше добавлять в рацион больше воды, фруктов и иметь всегда под рукой плитку горького шоколада.
Большие объёмы работы сразу после праздников, каким бы это не казалось простым, быстро сведут на нет всё желание работать, поэтому не стоит себя перегружать, а лучше заранее распределить задачи на день, неделю или сразу месяц, в течение которого продуктивность будет постепенно возрастать. Хорошей идеей станет приобретение новой записной книжки, которая станет символом начала нового года с новыми силами. Последние два правила, чтобы быстро вернутся к работе после новогодних праздников, рекомендуют в первый день в офисе заняться разбором старых вещей, бумаг и наведением порядка на рабочем столе, а также не оставаться работать сверхурочно, даже если ранее такое считалось приемлемой практикой.
Общество
Добавил: Oksana Сегодня, 20:54