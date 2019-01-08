Бюджетную Hyundai Creta будут продавать в Китае под названием Kia KX3





Стоит напомнить, что первое поколение Kia KX3 появилось почти 5 лет назад, а сама модель считалась перелицованной модификацией российской Hyundai Creta. Впрочем, машина полностью провалилась на рынке Китая, ситуацию не удалось исправить даже сейчас. Новинка же призвана изменить низкие показатели продаж: для этого разработчики сделали такой же дизайн, как и у прототипа Kia SP. Стоит выделить и двухуровневую головную оптику, увеличенную радиаторную решетку и новые задние фонари. Скорее всего, в качестве силовой установки будет задействован 1,0-литровый движок на 120 лошадиных сил или 1,6-литровый агрегат на 125 лошадиных сил. Они будут функционировать в паре с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонной АКПП.Начало продаж транспортного средства на территории «поднебесной», скорее всего, будет датировано третьим кварталом нынешнего года. Стоимость модели будет ниже, чем у предшественника, считают эксперты.